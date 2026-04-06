أكدت أمل، ابنة الدكتور الراحل مصطفى محمود، أن الفنان المصري خالد النبوي يعد من أقرب النجوم لملامح والدها من أجل تقديم سيرته الذاتية في عمل فني برمضان 2027، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لاختياره، فالأولوية دائمًا للكفاءة الفنية.

أولوية الموهبة

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن تقديم سيرة والدها في عمل فني لا يعتمد على التشابه الشكلي فقط، بل يرتكز بالأساس على موهبة الفنان وقدرته على تجسيد الشخصية بصدق، مشيرة إلى أن الشكل يمكن تعديله، لكن الأداء يظل العامل الحاسم.

أزمة التعاقد

وفيما يخص مسلسله «رحلتي من الشك إلى اليقين»، كشفت أن العقد القديم مع إحدى الشركات انتهى منذ سنوات طويلة بعد عدم تنفيذ المشروع، مؤكدة أنها أنهت التعاقد قانونيًا، قبل أن تتولى جهة إنتاجية جديدة إحياء العمل.

دور استشاري

وأضافت أنها تتمنى الإشراف على المسلسل والدها الذي سيقدم قريباً، لكن دورها سيظل في حدود تقديم التفاصيل والمعلومات عن حياة والدها، بينما تبقى القرارات النهائية بيد صناع العمل.

حرية الاختيار

كما أشارت إلى عدم اعتراضها على استخدام مقتنيات والدها الشخصية، مثل ملابسه أو نظارته، لإضفاء واقعية على الشخصية، مؤكدة أن اختيار بطل العمل متروك للشركة المنتجة.

حقيقة الشائعات

ونفت ما تردد عن ارتباط والدها بعالم الجن، موضحة أن هذه الشائعة بدأت من موقف قديم مع إحدى السيدات، التي غادرت منزلهم غاضبة بعد عدم تمكنها من مقابلته أثناء مرضه، لتنتشر بعدها روايات غير صحيحة.