علمت مصادر «عكاظ» أن أندية الصندوق الأربعة تسابق الزمن لاستيفاء شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى للموسم الرياضي 2027-2026 لأندية دوري روشن السعودي، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إذ تسعى لإغلاق كافة القضايا المالية التي صدرت بها أحكام من غرفة فض المنازعات.



وحددت وزارة الرياضة (الثلاثاء) 5 مايو 2026 آخر موعد لاستقبال المطالبات ضد الأندية الرياضية، واشترطت توفير جميع الالتزامات المالية الخاصة بأنشطة الرياضات المختلفة ورواتب موظفي النادي والقضايا التي صدر فيها أحكام نهائية حتى تاريخ 30/ 4/ 2026 إضافة إلى القضايا المنظورة في تلك الفترة وصدرت فيها أحكام نهائية حتى 30/ 6/ 2026، ويُستثنى من ذلك نشاط كرة القدم.



في حال عدم تسديد الالتزامات، يُحرم النادي من شهادة الكفاءة المالية، ويترتب على ذلك حرمانه من دعم مبادرة الحوكمة للربع الذي يلي فترة الحصول على شهادة الكفاءة المالية.