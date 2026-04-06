دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻣﻴﺴﺎن وأﺿﻢ واﻟﻌﺮﺿﻴﺎت وﺗﺮﺑﺔ والمويه واﻟﺨﺮﻣﺔ ورنية، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج، وخفيفة إلى متوسطة على اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض واﻟﺪﻟﻢ واﻟﻤﺰاﺣﻤﻴﺔ وﺿﺮﻣﺎ وﻣﺮات وﺷﻘﺮاء وﺛﺎدق وﺣﺮﻳﻤﻼء واﻟﺪرﻋﻴﺔ ورﻣﺎح واﻟﺮﻳﻦ وﺣﻮﻃﺔ ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ واﻟﺤﺮﻳﻖ والخرج والغاط والزلفي والمجمعة ورماح وعفيف والدوادمي والقويعية.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.