أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة العراقية، وما رافقها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لهذه الأفعال غير المسؤولة، مشددة على ضرورة احترام البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعدم المساس بها تحت أي ظرف.