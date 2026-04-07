حسمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي، الجدل المثار خلال الساعات الماضية، بشأن ما تردد عن اقتراب تولي الفنان المصري خالد النبوي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفاً للفنان المصري حسين فهمي.

نفي رسمي

أكدت وزيرة الثقافة في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشددة على أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في هذا الإطار لا يمت للحقيقة بصلة.

حسين فهمي وخالد النبوي.

حسين فهمي مستمر في منصبه

وأوضحت أن الفنان حسين فهمي، الذي تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ 2022 مع انطلاق الدورة الـ44، لا يزال مستمراً في منصبه حتى الآن، مؤكدة عدم وجود أي تغييرات مطروحة في هذا الشأن خلال الفترة الحالية.

جدل دون تأكيد

وكانت قد ترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول تعيين الفنان خالد النبوي رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلفاً للفنان حسين فهمي، دون صدور أي تأكيد رسمي، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين.

السفر إلى مهرجان كان

ومن ناحية أخرى، يتوجه حسين فهمي خلال الأيام القادمة لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 مايو، في إطار الاستعدادات الخاصة بالدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.