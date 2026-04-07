في تحرك أثار قلقًا واسعًا ومخاوف من تصاعد التوتر، رُصدت إحدى طائرات «يوم القيامة» الأمريكية تحلق فوق قاعدة أوفوت الجوية في ولاية نبراسكا الاثنين، قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس دونالد ترمب لإيران لقبول خطة السلام الأمريكية.

الطائرة من طراز بوينغ E-4B نايت ووتش، صُممت لضمان حماية كبار المسؤولين في الأمن القومي واستمرار عمل الحكومة في حال اندلاع حرب نووية، أقلعت من القاعدة في الساعة 10:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ودارت في المنطقة ست مرات تقريبًا قبل أن تهبط مجددًا على المدرج نفسه، في مشهد يوحي بجهوزية استثنائية في أوقات التوتر.

ويُعرف عن هذه الطائرات أنها تخضع للمراقبة الدقيقة خلال الفترات الحرجة، حيث جذبت إحدى رحلاتها العام الماضي الانتباه قبل أيام من انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حملة قصف استمرت 12 يومًا استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

ووفقًا للإعلان الرسمي، فقد منح الرئيس ترمب إيران مهلة تنتهي يوم الثلاثاء للموافقة على خطته للسلام وفتح مضيق هرمز، مهددًا في حال رفضها بتوجيه ضربات تستهدف محطات الطاقة والجسور الحيوية في الجمهورية الإسلامية، في رسالة قوية تحمل إشارات واضحة حول الجدية الأمريكية في التعامل مع الملف النووي الإيراني.