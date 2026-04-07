كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، تطورات الوضع الصحي لوالده الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، موضحاً أنه ما زال في حالة فقدان للوعي داخل المستشفى، ويخضع للرعاية المكثفة مع الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة أزمة حادة في التنفس.

أزمة تنفسية حادة

وأوضح نجل عبدالرحمن أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية أن الحالة لم تشهد تحسناً منذ دخوله المستشفى، مؤكداً أن صعوبة التنفس تمثل التحدي الأكبر حالياً، مع اشتباه في وجود مشكلة بالرئة.

تشخيص صعب

ولفت إلى أن الأطباء غير قادرين على إجراء فحوصات دقيقة مثل أخذ عينة، بسبب خطورة الحالة الصحية وتقدم السن، ما يصعب الوصول إلى تشخيص واضح.

لا تدخل جراحياً

كما أوضح أن أي احتمال لإجراء تدخل جراحي غير مطروح تماماً، حتى في حال ثبوت وجود ورم، سواء كان حميداً أو خبيثاً، نظراً لعدم قدرة الحالة على تحمل أي عمليات.