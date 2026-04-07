هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الإثنين)، بسجن الصحفي الذي نشر أول تقرير عن عملية بحث القوات الأمريكية عن ضابط أسلحة في طائرة إف-15 إي التي أُسقطت فوق الأراضي الإيرانية، إذا لم يكشف عن مصادره.



وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «الذي نشر القصة سيذهب إلى السجن إذا لم يتكلم.. وهذا لن يطول»، مضيفاً أن إدارته ستتوجه إلى الشركة الإعلامية التي نشرت التقرير قائلة: «هذا أمر يتعلق بالأمن القومي.. أعطونا المصدر أو اذهبوا إلى السجن».

وأكد الرئيس أن التسريب أضر بعملية الإنقاذ، إذ أبلغ الإيرانيين بوجود طيار أمريكي مفقود، مما عرض الضابط ورجال الإنقاذ للخطر. ووصف ترمب الشخص الذي سرب المعلومات بأنه «شخص مريض».

وأُسقطت الطائرة الأمريكية إف-15 إي يوم الجمعة الماضي فوق إيران أثناء العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، وكان على متنها طياران، تم إنقاذ أحدهما في عملية جريئة، بينما استمرت عملية البحث عن الضابط الآخر (ضابط أنظمة الأسلحة) قبل أن يتم إنقاذه أيضاً في نهاية الأسبوع.

ونشر الصحفي المعني أول تقرير يكشف أن القوات الأمريكية كانت تبحث عن الضابط المفقود داخل الأراضي الإيرانية، قبل إتمام عملية الإنقاذ الثانية. ويتهم ترمب هذا التقرير بأنه أعطى الإيرانيين إشارة مبكرة، مما زاد من صعوبة المهمة.

وتأتي تهديدات ترمب في سياق التوتر الشديد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يدور صراع عسكري مفتوح منذ أسابيع، شمل إغلاق مضيق هرمز وتبادل الضربات، وأشاد ترمب بعملية الإنقاذ، ووصفها بأنها «من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية واجهت إطلاق نار كثيفاً أثناء العملية.

ويتبنى ترمب موقفاً متشدداً تجاه التسريبات الصحفية المتعلقة بالأمن القومي، وسبق له أن هدد الصحفيين والإعلاميين في فترة رئاسته الأولى، ومع ذلك، فإن محاولة سجن صحفي لرفضه كشف مصادره تواجه عادةً عقبات قانونية كبيرة في الولايات المتحدة، نظراً لحماية التعديل الأول للدستور لحرية الصحافة، وقد تواجه مثل هذه الخطوة تحديات قضائية فورية.