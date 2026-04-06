توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين) -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وعسير، وجازان، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف، والجزء الشمالي والأوسط من ساحل البحر الأحمر.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (25-47) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة (15-30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

أما في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15-30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.