بقي 11 يوماً على المبادرة الخاصة بالإتاحة لحاملي تأشيرة الخروج النهائي المنتهية مغادرة السعودية عبر المنافذ الدولية دون الحاجة إلى تمديد التأشيرة أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير.

تأتي المبادرة، التي أطلقتها الجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 25 فبراير الماضي، مراعاةً للظروف الراهنة، إذ دعت الجهات المعنية جميع المستفيدين إلى المبادرة بالمغادرة قبل تاريخ 18 أبريل 2026؛ لتجنّب تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وخصصت رقماً موحداً للتواصل وتقديم المساعدة والاستفسارات عبر المديرية العامة للجوازات.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أن الزوار، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم في 8 رمضان يمكنهم مغادرة المملكة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون الحاجة إلى تمديد أو سداد أي رسوم، على أن تستمر المهلة حتى الأول من ذي القعدة الموافق 18 أبريل.

وحددت غرامة عدم المغادرة بعد صدور تأشيرة الخروج النهائي وانتهاء صلاحيتها بـ1,000 ريال، ويشترط لسداد الغرامة وإلغاء التأشيرة سريان صلاحية هوية مقيم، وتطال العقوبات أيضاً كل من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من قام باستقدامهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول إن كان المستقدم وافداً.