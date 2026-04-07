قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 18 مايو القادم، في الدعوى المقامة من المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ضد طبيب شهير، على خلفية اتهامه باستخدام مواد مصورة لها دون تصريح.

بداية الأزمة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2023، حين توجهت هيفاء وهبي إلى أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة، وقامت حينها بتسجيل مقطعين مصورين لدعم المركز بشكل محدود، دون أن تمنح إذناً باستخدامهما بشكل دائم أو ترويجي.

إعادة نشر دون إذن

ومن جانبه، أعاد الطبيب، وفقاً لما أورده فريق الدفاع، نشر الفيديوهات عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، من بينها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك»، مستغلاً ظهور الفنانة في الترويج لخدماته دون الحصول على موافقة رسمية منها.

تحرك قانوني

وفي هذا السياق، تقدم محامي الفنانة، المستشار شريف حافظ، بحزمة من المستندات التي تثبت واقعة النشر، مطالباً المحكمة بندب خبير متخصص لفحص المحتوى الإعلاني، إلى جانب إلزام المدعى عليه بسداد تعويض مدني يصل إلى 5 ملايين جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بموكلته.

محاولات لم تنجح

وأكد الدفاع أن هيفاء وهبي سعت في وقت سابق إلى إنهاء الأمر ودياً، إذ طالبت بحذف المقاطع عبر مدير أعمالها، إلا أن تلك المحاولات لم تلقَ أي استجابة، ما دفعها للجوء إلى القضاء.