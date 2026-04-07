توفيت سلوى القدسي خطيبة فريد الأطرش عن عمر يناهز 87 عاماً في منزلها ببيروت، بعد تعرضها لوعكة صحية.

والراحلة خطيبة الموسيقار الراحل فريد الأطرش، وسبق أن تحدثت سلوى القدسي في لقاءات إعلامية عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فريد الأطرش، مشيرة إلى أنه كان في حالة هدوء قبل وفاته، استمع إلى الموسيقى، وأدى الصلاة قبل أن تفيض روحه.

وسلوى القدسي سيدة لبنانية، حملت لقب «القدسي» من زوجها السابق الطبيب اللبناني نورالدين القدسي، وارتبطت بالموسيقار فريد الأطرش في السبعينات بعد طلاقها، وكانت تصغره بـ 30 عاماً.

دخلت القدسي، بعد وفاة فريد الأطرش وتحديداً عام 1975، في نزاع قضائي حول ميراثه بعد ظهور عقد زواج عرفي جمعها به، وتعرضت

لهجوم من فؤاد الأطرش (شقيق الموسيقار الراحل) وسكرتيره دينيس جبور، وحاولت إثبات صحة زواجها أمام المحاكم في لبنان ومصر.

وأكدت سلوى القدسي في تصريحات سابقة وفاة فريد الأطرش بين يديها في مستشفى الحايك ببيروت، قبل تنفيذ وصيته بالدفن في البساتين بالقاهرة في ديسمبر 1974.