كشفت دراسة علمية سعودية محكّمة عن محدودية قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على فهم الثقافة السعودية، رغم تقدمها في معالجة اللغة، ضمن بحث نُشر في مجلة علمية دولية تصدر عن جامعة الملك سعود عبر دار النشر العالمية سبرينغر، بعد مراحل مراجعة علمية دقيقة.

واعتمدت الدراسة على بناء مقياس علمي جديد يتكون من 441 سؤالاً تغطي تفاصيل الحياة الثقافية في المملكة، شملت ثمانية مجالات رئيسية، أبرزها الأطعمة بـ125 سؤالاً، والترفيه بـ95، والحِرف والمهن بـ60، واللغة والتواصل بـ42، والعلاقات الاجتماعية بـ34، واللباس بـ32، والمناسبات بـ30، والعمارة بـ23 سؤالاً، بما يعكس تنوع الثقافة السعودية واتساعها.

ووُزعت الأسئلة جغرافياً على مناطق المملكة الخمس، فشملت 76 سؤالاً لمنطقة الوسط، و84 للجنوب، و74 للغرب، و67 للشرق، و54 للشمال، إضافة إلى 86 سؤالاً عاماً يعكس الثقافة المشتركة، بهدف قياس الفروقات الدقيقة بين البيئات المحلية.

واختبر الباحثون ستة أنظمة عالمية للذكاء الاصطناعي، وأظهرت النتائج أن أفضل أداء لم يتجاوز 66% في فهم الثقافة السعودية، فيما تراجعت بعض الأنظمة إلى 16%، ما يعكس ضعفاً واضحاً في فهم السياق الثقافي مقارنة بالقدرات اللغوية.

وبيّنت الدراسة أن دقة الإجابات ترتفع في الأسئلة المباشرة، إذ تصل إلى 81% في بعض الحالات، بينما تنخفض في الأسئلة المفتوحة إلى نحو 52%، وتتراجع بشكل أكبر في الأسئلة التي تتطلب أكثر من إجابة، وقد تهبط إلى 20%، خصوصاً في الموضوعات المرتبطة بالعادات والفروقات المناطقية.

وأظهرت النتائج تفاوتاً في الفهم حسب المجالات، إذ سجلت مجالات الحِرف والمهن أعلى دقة وصلت إلى 75%، تلتها المناسبات بنحو 73%، في حين واجهت الأنظمة صعوبة في فهم العلاقات الاجتماعية والعادات الدقيقة، ما يعكس تحدياً في استيعاب السياق الاجتماعي العميق.

وأكدت الدراسة أن سبب هذا القصور يعود إلى اعتماد هذه الأنظمة على بيانات تدريب عالمية تميل إلى ثقافات غير محلية، ما يقلل من قدرتها على تمثيل الخصوصية الثقافية للمجتمع السعودي.

وتبرز هذه النتائج أهمية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تراعي البيئة المحلية، أو إعادة تدريب الأنظمة الحالية ببيانات تعكس الهوية الثقافية، خصوصاً مع التوسع في استخدام هذه التقنيات في قطاعات التعليم والسياحة والخدمات الرقمية.