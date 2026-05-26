الحاجة مريم أحمد الصيفي، القادمة من البرازيل، عبّرت عن سعادتها بأداء فريضة الحج للمرة الثانية في حياتها، بعد أن أدتها لأول مرة عام 1987.

وتقول: 38 عاماً مضت على قدومي للسعودية في آخر رحلاتي لها فوجدت تطوراً هائلاً يفوق الوصف ويعكس حجم العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن.

وأضافت الحاجة مريم أن الفرق بين زيارتها الأولى قبل نحو 38 عاماً وزيارتها الحالية كبير جداً، فالخدمات والتنظيم والبنية التحتية والتقنيات الحديثة أسهمت في تسهيل رحلة الحجاج بشكلٍ لافت، «مكة اليوم مختلفة تماماً.. التطور في كل مكان، والتنقل أصبح أكثر سهولة، والخدمات متوفرة بجودة عالية، وكل ذلك يمنح الحاج راحة وطمأنينة لأداء عباداته بكل يُسر».

وأشادت بما وجدته من حفاوة استقبال وكرم ضيافة منذ لحظة وصولها إلى المملكة، «شعرت باهتمام كبير ورعاية متكاملة، وهذا ليس مستغرباً على المملكة التي سخّرت إمكاناتها كافة لخدمة الإسلام والمسلمين».