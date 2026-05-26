كشفت دراسة أن مرض الكبد الدهني يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية ولا يقتصر تأثيره على الكبد فقط.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 3,000 مريض خضعوا لفحوصات بسبب آلام في الصدر، وباستخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT)، قيّموا حالة الأوعية التاجية وتحققوا في الوقت نفسه من وجود مرض الكبد الدهني، إذ يشمل الفحص جزءاً من الكبد، وتبين أن أكثر من ربع المشاركين 26% كانوا يعانون من مرض الكبد الدهني.

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني لديهم حجم أكبر بنسبة 24% من اللويحات غير المتكلسة الخطيرة في أوعيتهم الدموية، وتعتبر هذه اللويحات خطيرة بشكل خاص؛ لأنها أكثر عرضة للتمزق ويمكن أن تسبب جلطات دموية، مما يؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية.

والكبد الدهني أو (تشحم الكبد) هو حالة طبية شائعة تتميز بتراكم كميات زائدة من الدهون داخل خلايا الكبد.