أطلقت شركة ميتا تطبيقاً جديداً يحمل اسم (Forum)، ما سيتيح تجربة مجموعات فيسبوك عبر مساحة مخصصة للنقاشات الجماعية، على نحو يشبه منصة ريديت ومنتديات الإنترنت.

ورُصدَ التطبيق الجديد في متجر تطبيقات (آب ستور)، وتصفه ميتا بأنه «مساحة مخصصة لأكثر النقاشات أهمية للمستخدم»، وصُمم خصيصاً لمستخدمي مجموعات فيسبوك.

ويتطلّب استخدام التطبيق امتلاك حساب فيسبوك، إذ تنتقل بيانات المستخدم وتفاعلاته والمجموعات التي يتابعها تلقائياً بعد تسجيل الدخول.

ولا يتيح Forum المحادثات المجهولة بالكامل مثل ريديت، لكنه يسمح باستخدام أسماء مستعارة كما هو الحال في تطبيق فيسبوك الرئيسي، ويحتفظ مشرفو المجموعات بإمكانية الاطلاع على الهوية الحقيقية للأعضاء.