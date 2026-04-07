على وقع الانفجارات العنيفة التي تشهدها محافظة أصفهان وجزيرة كيش الإيرانية، أقر الجيش الإيراني مساء أمس (الإثنين) بمقتل أربعة ضباط من القوات البرية خلال محاولة عرقلة عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين جنوب محافظة أصفهان.



ونقلت ⁠وكالة ‌أنباء «​فارس» الإيرانية عن بيان للجيش، أن الضباط كانوا ضمن فرق الدفاع السريع لحماية سماء إيران في منطقة مهيار جنوب أصفهان، موضحة أن من بين القتلى قائد كلية الدفاع بمركز تدريب المدفعية والصواريخ التابع للجيش العميد مسعود زارع، و3 ضباط آخرين، كان أحدهم برتبة عقيد، وآخر برتبة مقدم، والثالث رقيب.



جاء البيان بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقده ترمب ووزير حربه لاستعراض عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين اللذين سقطت طائرتهما في أصفهان بإيران، وأكد الجيش الإيراني أن الضباط تواجدوا صباح الأحد في الوقت المناسب لمواجهة مباشرة مع طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيّرة مسلحة وطائرات دعم تابعة للأمريكيين في منطقة مهيار بمحافظة أصفهان، وأطلقوا النار على هذه الأهداف الجوية.



وأضاف البيان: «وبعد أن أصاب صاروخ محمول على الكتف إحدى طائرات العدو، تعرضوا لهجوم من طائرات معادية أخرى وقتلوا».



وكان ترمب قد قال: «كانت القوات العسكرية الإيرانية تبحث عنه بكثافة وبأعداد كبيرة، وكانت على وشك الوصول إليه، إنه عقيد يحظى باحترام كبير»، موضحاً أن عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني المصاب نادراً ما يتم تنفيذها نظراً للمخاطر التي تهدد الأفراد والمعدات.



من جهة أخرى، تشهد أصفهان قصفاً عنيفاً، وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن القصف استهدف مطار كاشان وأن هناك أضراراً جراء استهداف المطار، موضحة أن القصف استهدف أيضاً مستودع ذخيرة جنوب أصفهان، كما سُمعت انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من المحافظة، بينها مدينة نجف آباد.



وأشارت إلى أنه سُمع دوي انفجارات في جزيرة كيش، دون الكشف عن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة «مسجاف عام» في الجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من إيران.