لم يعد الإعلام الرياضي مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو تحليل المباريات، بل أصبح شريكاً رئيسياً في تشكيل الوعي الرياضي وصناعة الرأي العام، وداعماً مباشراً للمشروع الرياضي الوطني. ولهذا فإن نجاح أي مشروع رياضي لا يعتمد فقط على النجوم والمدربين والإدارات، بل يحتاج أيضاً إلى إعلام احترافي يمتلك الوعي والثقافة والمسؤولية المهنية.

المشكلة التي ما زالت تؤثر على المشهد الرياضي تتمثل في بعض الطروحات الإعلامية المتعصبة، التي تقدم الانتماء للنادي على حساب المهنية والحياد. فالإعلامي المتعصب لا يخدم ناديه كما يعتقد، بل يساهم أحياناً في تأجيج الجماهير، وإضعاف ثقافة التنافس، وتحويل البرامج الرياضية إلى ساحات جدل وصراخ بدلاً من أن تكون منصات تحليل وتثقيف وتطوير.

المشروع الرياضي السعودي اليوم يسير نحو العالمية، واستقطاب النجوم العالميين وتنظيم البطولات الكبرى ليس الهدف النهائي، بل البداية فقط. أما المرحلة الأهم فهي صناعة بيئة رياضية متكاملة تحترم الاحتراف، وتؤسس لأندية قادرة على منافسة عمالقة أوروبا والعالم فنياً وإدارياً وإعلامياً.

وهنا يأتي دور البرامج الرياضية التي يجب أن تتجاوز أسلوب الإثارة المؤقتة، وتتجه نحو التحليل العميق، واستضافة الكفاءات المؤهلة، وتقديم محتوى يرتقي بعقل المشاهد. كما أن جودة الناقل التلفزيوني أصبحت عنصراً مهماً في تسويق الدوري وصناعة الصورة الذهنية، فالمشاهد العالمي يقيم قوة الدوري من جودة النقل، وزوايا التصوير، والتغطية الاحترافية، وحتى مستوى المعلق والمحلل.

الإعلام الرياضي الناجح لا يُبنى بالصوت المرتفع أو التعصب، بل بالكفاءة والثقافة والقدرة على التأثير الإيجابي. ولهذا فإن اختيار إعلاميين يمتلكون التأهيل والخبرة والوعي المهني أصبح ضرورة، لأن الإعلام شريك في صناعة الإنجاز وليس مجرد ناقل له.

وفي النهاية، إذا أردنا أندية تنافس عالمياً، فعلينا أولاً أن نصنع إعلاماً رياضياً يواكب هذا الطموح، إعلاماً يدعم المشروع الوطني بعقلية احترافية، ويؤمن أن نجاح الرياضة السعودية أكبر من ميول فرد أو انتصار مؤقت.