كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص بلغ عددهم 13.36 مليون عامل سعودي وغير سعودي، بينهم 2.64 مليون سعودي وسعودية، مقابل 10.72 مليون عامل وعاملة من غير السعوديين، وسط استمرار تصدر قطاعات الإنشاءات والطاقة والخدمات قائمة الأنشطة الأكثر استقطاباً للعمالة.



وأظهرت البيانات أن السعوديين يشكلون نحو 19.74% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقابل 80.26% لغير السعوديين، في وقت تستحوذ فيه المنشآت الكبرى على النصيب الأكبر من توظيف السعوديين والسعوديات، بينما تتركز العمالة الوافدة بشكل ملحوظ في المنشآت متناهية الصغر.



وفي تفاصيل توزيع السعوديين العاملين بحسب الجنس، بلغ عدد السعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص نحو 1.53 مليون موظف، مقابل أكثر من 1.1 مليون موظفة سعودية.



وجاءت المنشآت الكبرى كأكبر جهة توظيف للسعوديين الذكور بإجمالي 853.5 ألف موظف، تمثل نحو 55.6% من إجمالي السعوديين الذكور العاملين، تلتها المنشآت المتوسطة بـ298.5 ألف موظف، ثم الصغيرة بـ260.6 ألف موظف، فيما بلغ عدد العاملين في المنشآت متناهية الصغر 121.3 ألف موظف.



أما السعوديات، فتركزن أيضاً في المنشآت الكبرى بعدد 364.8 ألف موظفة، بما يعادل نحو 33% من إجمالي السعوديات العاملات، تلتها المنشآت الصغيرة بـ328.8 ألف موظفة، ثم المتوسطة بـ282.8 ألف موظفة، فيما سجلت المنشآت متناهية الصغر 126.4 ألف موظفة.



وفي المقابل، بلغ عدد غير السعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص نحو 10.19 مليون عامل، استحوذت المنشآت متناهية الصغر على الحصة الأكبر منهم بإجمالي 4.14 مليون عامل، بما يعادل أكثر من 40% من إجمالي غير السعوديين الذكور، تلتها المنشآت الكبرى بـ2.75 مليون عامل، ثم الصغيرة بـ1.72 مليون عامل، والمتوسطة بـ1.56 مليون عامل.



كما بلغ عدد غير السعوديات العاملات نحو 530.8 ألف موظفة، جاءت المنشآت الكبرى في مقدمة الجهات الموظفة لهن بعدد 296.2 ألف موظفة، أي ما يمثل نحو 55.8% من إجمالي غير السعوديات العاملات، تلتها المنشآت متناهية الصغر بـ81.7 ألف موظفة، ثم الصغيرة والمتوسطة.



الأعلى استقطاباً للسعوديين



وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، تصدر نشاط «الإنشاءات العامة للمباني السكنية» قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للسعوديين من الجنسين بإجمالي 96.9 ألف موظف وموظفة، تلاه قطاع استخراج النفط الخام بـ70.7 ألف، ثم الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق بـ53.1 ألف، ثم إدارة عمليات الصيانة والتشغيل للمباني والمرافق بـ50.1 ألف، وأخيراً المطاعم مع الخدمة بـ47 ألفاً.



أما العمالة غير السعودية فقد هيمنت أيضاً على قطاع الإنشاءات العامة للمباني السكنية بإجمالي تجاوز 1.02 مليون عامل وعاملة، بفارق كبير عن بقية الأنشطة، تلاه نشاط وكالات التشغيل المؤقت لخدمات العمالة الوافدة بـ326 ألفاً، ثم ترميمات المباني السكنية وغير السكنية بـ321 ألفاً، ثم الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية بـ296.8 ألف، وأخيراً المطاعم مع الخدمة بـ227.7 ألف عامل وعاملة.



مناطق العاملين



إقليمياً، استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من السعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص بإجمالي 696.1 ألف موظف، ما يمثل نحو 45.4% من إجمالي السعوديين الذكور، تلتها المنطقة الشرقية بـ415.3 ألف موظف بنسبة 27.1%، ثم منطقة مكة المكرمة بـ264.2 ألف موظف بنسبة 17.2%.



كما تصدرت منطقة الرياض توظيف السعوديات بإجمالي 563.9 ألف موظفة، بما يعادل نحو 51.1% من إجمالي السعوديات العاملات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ216.7 ألف موظفة بنسبة 19.6%، ثم المنطقة الشرقية بـ189.9 ألف موظفة بنسبة 17.2%.



وفي جانب العمالة غير السعودية الذكور، استحوذت منطقة الرياض على أكثر من نصف العاملين تقريباً بإجمالي 5.24 مليون عامل، ما يمثل نحو 51.5% من إجمالي غير السعوديين الذكور، تلتها المنطقة الشرقية بـ1.74 مليون عامل بنسبة 17.1%، ثم منطقة مكة المكرمة بـ1.57 مليون عامل بنسبة 15.5%.



أما غير السعوديات العاملات، فجاءت منطقة الرياض أيضاً في الصدارة بإجمالي 314.9 ألف موظفة، تمثل نحو 59.3% من إجمالي غير السعوديات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ80.5 ألف موظفة بنسبة 15.2%، ثم المنطقة الشرقية بـ71 ألف موظفة بنسبة 13.4%.



* العاملون في القطاع الخاص:



- 1.53 مليون سعودي



- 1.1 مليون سعودية



- 10.19 مليون غير سعودي



- 531 ألفاً غير سعودية