أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية الائتماني عند Aa3 بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن اقتصاد المملكة لا يزال قادراً على الصمود أمام تداعيات حرب إيران وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت الوكالة في تقرير صدر الجمعة إن تأكيد التصنيف الائتماني يعكس «الاقتصاد السعودي الكبير والثري»، المدعوم بموارد هيدروكربونية ضخمة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والموقع التنافسي القوي في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تحسن فعالية المؤسسات والسياسات الاقتصادية.

وأضافت «موديز» أن رؤيتها الأساسية تفترض «تعطلاً مطولاً وكبيراً» للتجارة عبر مضيق هرمز، من دون وقوع أضرار كبيرة إضافية للبنية التحتية الحيوية للطاقة في السعودية، مشيرة إلى أن قرار الإبقاء على النظرة المستقرة يستند إلى قدرة المملكة على تحويل معظم صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر، إضافة إلى امتلاكها أصولاً مالية حكومية قوية.

وبحسب التقرير، فإن إغلاق المضيق منذ أوائل مارس أدى إلى تراجع إنتاج النفط وصادراته إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب، إلا أن ارتفاع أسعار النفط «عوض ذلك بأكثر من المتوقع»، مع ترجيح «موديز» متوسط أسعار يتراوح بين 90 و110 دولارات للبرميل خلال 2026.