أقامت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول، ورشة عمل بعنوان «الطاولة المستديرة لفرص تدريب الطلبة المبتعثين»، بالشراكة مع الملحقية التجارية بسفارة المملكة في واشنطن، بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة نواف بن خالد العيسى، والملحق التجاري عبدالله بن سليمان المسعود، ورئيس المجلس التجاري الأمريكي السعودي تشارلز حلّاب، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الشركات الأمريكية الرائدة في مجالات النفط والطاقة والصناعة والتقنية والخدمات والاستشارات.

وهدفت الورشة إلى بحث فرص شراكات تتيح للطلبة السعوديين المبتعثين فرصاً للتدريب العملي والتأهيل التقني المتقدم داخل كبرى الشركات الأمريكية، بما يسهم في اكتسابهم خبرات عملية وتقنية متقدمة مرتبطة بتخصصاتهم العلمية، ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل ونقل تلك الخبرات والتجارب النوعية إلى المملكة بعد عودتهم للإسهام في دعم التنمية الوطنية ومشاريع رؤية المملكة 2030.

وأكدت الملحق الثقافي السعودي لدى الولايات المتحدة الدكتورة تهاني البيز خلال كلمتها، أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، مشيرةً إلى أن الطلبة المبتعثين يمثلون ركيزة مهمة في بناء مستقبل القطاعات الحيوية بالمملكة، من خلال ما يكتسبونه من علم ومعرفة متخصصة وخبرات مهنية من الجامعات والشركات العالمية العريقة.

وأوضحت أن الورشة تأتي ضمن جهود الملحقية الثقافية؛ لتعزيز فرص التدريب والتطوير المهني للطلبة والطالبات المبتعثين، وربطهم بالشركات العالمية التي تمتلك استثمارات ومشاريع متنوعة داخل المملكة، بما يتيح لهم فرصة الانخراط في بيئات عمل احترافية واكتساب خبرات عملية وتقنية متقدمة في مجالات الطاقة والصناعة والهندسة والتقنية والإدارة والخدمات.

وشهدت الورشة عروضاً تعريفية ومناقشات تناولت آليات التعاون من خلال فرص التدريب العملي وبرامج (CPT) و(OPT)، إضافة إلى برامج التوظيف المتنوعة وفق مجال عمل الشركات وتخصصات الخريجين السعوديين، بما يسهم في إعداد كوادر سعودية مؤهلة تمتلك خبرات دولية ومعرفة تطبيقية حديثة.

كما بحث المشاركون آلية تمكين الطلبة بعد التخرج من الالتحاق ببرامج التدريب والعمل في الشركات المشاركة وفق القوانين المعمول بها، بما يدعم بناء جسور مستدامة للتعاون بين الشركات الأمريكية والطلبة بعد تخرجهم.

بدوره قال الملحق التجاري في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة عبدالله المسعود: «اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والبرامج المشتركة التي تهدف إلى الوصول إلى شريحة أكبر من الشركات الأمريكية الرائدة، وتعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص الأمريكي بما يسهم في توفير فرص تدريب وتأهيل نوعية للطلبة السعوديين المبتعثين».

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنظيم فعاليات ولقاءات إضافية ضمن برامج دعم وتأهيل الطلبة والطالبات لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية، بما يسهم في إثراء قدراتهم المهنية والتقنية.