يتصدر المدربون السعوديون مشهدا لافتا في دوري المحترفين السعودي من حيث عدد الانتصارات، في مؤشر واضح على تطور الكفاءة الوطنية في القيادة الفنية، وسط منافسة قوية مع الأسماء الأجنبية.



ويتربع المدرب خالد العطوي على القمة بـ30 انتصارا، كأكثر المدربين السعوديين تحقيقًا للفوز في تاريخ المسابقة، يليه سعد الشهري بـ28 انتصارا، ثم سامي الجابر بـ26 انتصارا.



لكن اللافت في الأرقام، أن سعد الشهري حقق هذا الرقم رغم خوضه عدد مباريات أقل مقارنة بمنافسيه، ما يعكس كفاءة فنية عالية ونسبة نجاح مميزة، تضعه ضمن أبرز الأسماء التدريبية السعودية في السنوات الأخيرة.



وتعكس هذه الأرقام تصاعد الحضور الوطني في الدوري، مع قدرة المدرب السعودي على المنافسة وتحقيق النتائج، في ظل بيئة احترافية متطورة تشهدها الكرة السعودية.