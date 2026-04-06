أعرب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الإيرلندي بريندان رودجرز، عن استيائه من خسارة فريقه أمام الاتفاق ضمن الجولة 27 من دوري روشن، مؤكدًا أن الأداء لا يعكس النتيجة، ومشيدًا بروح اللاعبين وجهودهم طوال المباراة.



وأشار إلى أن قرارات التحكيم، خصوصًا حالتي الطرد، كانت مؤثرة وغير مستحقة، وأسهمت بشكل مباشر في تغيير مجريات اللقاء، مبينًا أن الفريق كان متقدمًا قبل أن تتعقد الأمور بعد النقص العددي.



وأكد رودجرز أن القادسية أظهر شخصية قوية في الشوط الثاني، وواصل الضغط رغم الظروف، إلا أن بعض التفاصيل والأخطاء حالت دون تحقيق نتيجة إيجابية، مع عدم رضاه عن الأهداف المستقبلة.



وأوضح أن هذه الخسارة هي الأولى له منذ توليه المهمة في ديسمبر، معبرًا عن فخره بما قدمه الفريق وموقعه الحالي، ومؤكدًا قربه من فرق المقدمة وطموحه في مواصلة التقدم.



كما وصف قرار إلغاء الهدف الثالث بأنه غير مُرضٍ، مشيرًا إلى وجود جدل تحكيمي متكرر في عدد من المباريات السابقة.



واختتم حديثه بالإشادة بالروح القتالية للاعبين، مؤكدًا ثقته بقدرتهم على التعويض وتقديم الأفضل في المباريات القادمة.