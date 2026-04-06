سجل دوري المحترفين السعودي محطة جديدة في سجلاته التاريخية، بعدما اشتعل الجدل حول لقب الهداف التاريخي بين النجمين العربيين عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله، في سباق يعد من الأقوى في تاريخ الكرة السعودية.



ورغم أن السوري عمر السومة ما زال يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري بـ 159 هدفا خلال 214 مباراة، فإن المغربي عبدالرزاق حمدالله يواصل تضييق الفارق بشكل لافت، بعدما وصل إلى 155 هدفا فقط في 174 مباراة، ليحقق معدلا تهديفيا استثنائيا يجعله الأقرب لانتزاع الصدارة.



ويعكس الفارق الكبير في عدد المباريات، حيث لعب حمد الله 40 مباراة أقل من السومة تفوقا واضحا في الفاعلية الهجومية، ويعزز من فرصه في اعتلاء القمة قريبا، خصوصا مع استمراره في تقديم مستويات تهديفية عالية.



ويترقب متابعو النجمين السباق التاريخي بشغف، في ظل تنافس نادر بين اثنين من أبرز الهدافين الذين مروا على الدوري، وسط توقعات بأن يشهد الموسم الحالي لحظة تغيير في صدارة الهدافين للمرة الأولى منذ سنوات.