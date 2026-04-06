قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إن الشعب السوداني صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، مشدداً على التزام القوات المسلحة بالوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود.



وفي كلمة بمناسبة ذكرى انتفاضة الـ6 من أبريل لعامي 2019 و1985، التي توافق اليوم الإثنين، قال البرهان: إن قيادة القوات المسلحة «استجابت لمطالب الشعب في عام 1985، وتكرر ذلك في 6 أبريل 2019، مؤكداً استمرار مسيرة البناء التي بدأت في تلك المحطات.



وأضاف أن الشعب السوداني وقف بصلابة في 15 أبريل 2023 إلى جانب القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد التمرد، لافتاً إلى أنه عندما يضيق الحال بالشعب يلجأ للقوات المسلحة، ولذلك تستجيب لمطالبهم فوراً، وهذه وقفات مضيئة في تاريخ القوات المسلحة ووقفات مشرفة في حق الشعب السوداني.



ووصف البرهان الشعب السوداني بأنه لا يقبل الذل أو الهوان، ولا يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر.



​ولفت إلى أن القوات المسلحة ماضية في استكمال مسيرة البناء، التي بدأت في 1985م و2019م، مؤكداً الالتزام بالوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود، إذ يمتلك الشعب وحده الحق في تقرير مصيره واختيار من يحكمه عبر الوسائل التي يرتضيها.



وأصدر مجلس السيادة في السودان، الخميس الماضي، قراراً بتشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة بقيادة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، على أن يسري بصورة فورية.



وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قرارات، تم بموجبها تشكيل هيئة أركان جديدة برئاسة ياسر العطا.



وأضافت أن القرار يشمل تعيين الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر درجام نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن محمد علي أحمد صبير رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية، والفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.



ويشمل القرار بحسب البيان تعيين الفريق الركن حيدر علي الطريفي نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب، والفريق الركن خلف الله عبدالله إدريس عبدالرحمن نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد.