رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار خامها الرئيسي العربي الخفيف الموجه إلى الأسواق الآسيوية إلى مستوى قياسي، في ظل اضطرابات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية.



وحددت الشركة علاوة سعرية تبلغ 19.5 دولار للبرميل فوق المؤشر القياسي، وذلك لشحنات شهر مايو القادم، بزيادة قدرها 17 دولاراً عن شهر أبريل الجاري.



الأعلى تاريخياً



ورغم أن العلاوة الجديدة أقل من بعض التوقعات التي أشارت إلى إمكانية وصولها إلى 40 دولاراً، إلا أنها تبقى الأعلى تاريخياً.



ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات في المنطقة، خصوصاً مع التأثير الكبير لإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لتدفقات النفط العالمية.



ولا يزال مضيق هرمز، الذي ينقل النفط والمنتجات البترولية من العراق والسعودية وقطر والكويت والإمارات، مغلقاً إلى حدٍّ كبير بسبب الهجمات الإيرانية على السفن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.