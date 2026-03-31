كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، مع اقتراب موسم مسابقات الأندية الإفريقية من ذروته، مواعيد وتوقيت انطلاق المباريات، وملاعب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، لموسم 2025/26.



تم تخصيص إجمالي جوائز قياسي جديد بقيمة 48 مليون دولار للمنافسات هذا الموسم، حيث سيحصل الفائز برابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، على مبلغ قياسي قدره 6 ملايين دولار، بينما سيحصل الفائز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، على 4 ملايين دولار.



تم تحديد مباريات الذهاب لنصف النهائي في كلا المنافستين خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أبريل، على أن تُجرى مباريات الإياب خلال عطلة نهاية الأسبوع من 17 إلى 19 أبريل.



الطريق إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز:



سيستضيف نادي الترجي الرياضي التونسي، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في رادس، في مباراة الذهاب لنصف النهائي، يوم الأحد 12 أبريل، فيما ستُجرى مباراة الإياب في، بريتوريا، يوم السبت 18 أبريل.



فيما سيكون ذهاب نصف النهائي الثاني والذي سيشهد ديربي مغربي بين نادي الجيش الملكي ونادي نهضة بركان في الرباط، يوم السبت 11 أبريل، على أن تُقام مباراة الإياب في مدينة بركان، يوم السبت 18 أبريل.



الطريق إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز:



الأندية الأربعة المتبقية في كأس الكونفيدرالية الإفريقية هي: نادي الزمالك (مصر)، نادي شباب بلوزداد (الجزائر)، نادي اتحاد الجزائر (الجزائر) ونادي أولمبيك آسفي (المغرب).



يستضيف نادي شباب بلوزداد نظيره نادي الزمالك في مباراة الذهاب لنصف النهائي، يوم الجمعة 10 أبريل، على أن تُجرى مباراة الإياب، في القاهرة، يوم الجمعة 17 أبريل.



وسيستقبل نادي اتحاد الجزائر نظيره نادي أولمبيك آسفي في مباراة الذهاب، يوم السبت 11 أبريل، على أن تُجرى مباراة الإياب في، المغرب، يوم الأحد 19 أبريل.