برز النجم الجزائري «حسام عوار» كأحد أبرز لاعبي نادي الاتحاد خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، بعدما قدم مستويات مميزة لفتت الأنظار وأسهمت بشكل مباشر في تألق «النمور» في المنافسات القارية.



وجاءت إشادة الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر منصة التواصل الاجتماعي «X» بأداء عوار، في تأكيد واضح على حضوره القوي وتأثيره الكبير داخل أرضية الملعب، حيث شكّل إضافة فنية مهمة لخط وسط الاتحاد بفضل رؤيته وصناعته للفرص وقدرته على التسجيل.



وشارك عوار في 6 مواجهات مع الاتحاد في البطولة، تمكن خلالها من المساهمة في 7 أهداف، بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، ليضع بصمته بشكل واضح كأحد أبرز نجوم الفريق في النسخة الحالية من البطولة.



ويعكس هذا التألق الانسجام السريع للاعب مع الفريق منذ انضمامه، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الاتحاد، وركيزة يعتمد عليها الجهاز الفني في المباريات الكبيرة، ما يعزز من حظوظ الفريق في مواصلة المنافسة بقوة على اللقب القاري هذا الموسم.