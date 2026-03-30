دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى الخميس القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج والرين والحريق والدلم وحوطة بني تميم، وخفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء والدرعية ورماح والدوادمي والقويعية والخرج.

وأشارت المديرية إلى أن المنطقة الشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم.