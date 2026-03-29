حدد برنامج «حساب المواطن» موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم، مؤكداً أن الدفعة رقم 101 ستُصرف خلال شهر أبريل القادم، وفق الجدول الزمني المعتمد للصرف. وأوضح أن الدعم يُودع بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وبناءً على ذلك، تقرر إيداع الدفعة 101 يوم الخميس 9 أبريل القادم.



ودعا البرنامج المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية، بما يتيح تقديراً دقيقاً لمبلغ الدعم المستحق لكل مستفيد.



وبيّن «حساب المواطن» أن الاستفادة من البرنامج تتطلب استيفاء 4 شروط رئيسية، وهي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، مع استثناءات تشمل حاملي بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبناءها، وزوجة المواطن، والإقامة داخل المملكة، وألا يكون المستفيد مقيماً في السجون أو مراكز الإيواء الحكومية. ومن الشروط أيضاً تطابق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وعدم تجاوز الحد المانع وفق معايير الاستحقاق المعتمدة.