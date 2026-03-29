أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(14,750) قطعة عقارية في محافظة جدة، ويشمل التسجيل: (حي الريان، جزء من حي السلامة، جزء من حي الخالدية، جزء من حي القوزين، جزء من حي الوادي).

وأوضح السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 2 يوليو 2026م، داعياً ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقاً لمعايير عدة، وانطلاقاً من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقاً لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.