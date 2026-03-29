كشف الفنان الكويتي علي كاكولي، حقيقة القبض عليه بعدما عثر بحوزته على عدد من زجاجات الكحول إثر حضوره حفلة خاصة في منطقة ضاحية حصة المبارك في الكويت.

أنا بخير

ونشر كاكولي فيديو قصيراً عبر خاصية القصص عبرحسابه في «إنستغرام»، ظهر فيه مستلقياً على سرير داخل منزله، وقال: «شنو صاير؟ أنا نايم.. أنا نايم ببيتنا»، في رسالة واضحة لنفي أي علاقة له بالخبر المتداول.

كما نشر منشوراً جاء فيه: «الحمد الله أنا بخير، الحمد الله»، مؤكداً أنه بصحة جيدة، وبعيد تماماً عما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ومطمئناً متابعيه على حالته الشخصية.

حفلة خاصة

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، أنباء عن توقيف مشهور يحمل الأحرف الأولى (ع.ك)، ما دفع الجمهور لربط الاسم به بشكل سريع، قبل أن يخرج الفنان عن صمته ويوضح حقيقة الأمر بنفسه.

تناول الخبر الأمني المتداول توقيف شخص بعد حضوره حفلة خاصة في منطقة ضاحية حصة المبارك بالكويت، وعُثر بحوزته على عدد من زجاجات الكحول، وتم تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما أثار موجة من التكهنات حول هوية الشخص المذكور، وكان اسم علي كاكولي من بين الأسماء الأكثر تداولاً.