حققت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب انتصارًا قانونيًا جديدًا بعد صدور حكم من محكمة حلوان بالقاهرة يلزم شقيقها محمد عبد الوهاب بدفع 120 ألف دولار، إلى جانب فوائد سنوية بنسبة 4% تحتسب من تاريخ المطالبة وحتى سداد المبلغ بالكامل، وفقًا لما أعلنه دفاعها القانوني.

انتصارات شيرين عبد الوهاب

أوضح المستشار ياسر قنطوش في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن القرار القضائي يعكس قوة المركز القانوني للفنانة، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام تأتي تباعًا لتؤكد أحقيتها فيما تطالب به.

نجاحات متتالية في وقت قصير

لفت قنطوش إلى أن هذا الحكم يعد الثاني لصالح شيرين خلال أسبوع واحد، ما يعكس بحسب وصفه ترسيخ مبدأ العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

حسم قضية الحسابات على مواقع التواصل

وفي سياق متصل، أشار إلى حكم آخر صادر عن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، عاقبت فيه المتهم بالاستيلاء على حسابات الفنانة بغرامة 50 ألف جنيه، إلى جانب تعويض مالي قدره 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تحقيقه أرباحًا من هذا الفعل.

رسالة قانونية واضحة

واختتم محامي الفنانة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأحكام تمثل نموذجًا واضحًا لاستعادة الحقوق عبر الأطر القانونية، وتعكس احترام القضاء للحقوق الشخصية والفنية.