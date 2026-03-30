شهد مطار بالم بيتش الدولي في ولاية فلوريدا حالة تأهب أمني كبيرة، اليوم، بعد فقدان الاتصال مؤقتاً بطائرة مدنية كانت تحلق في منطقة تخضع لقيود طيران مؤقتة، ما دفع القوات الجوية الأمريكية إلى نشر مقاتلات من طراز إف-16 وإطلاق مشاعل ضوئية في إجراء احترازي.

وبحسب تقارير رسمية، أدى الحادث إلى إغلاق مؤقت للمجال الجوي في محيط المطار كإجراء وقائي، في الوقت الذي كان من المقرر تحرك طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس وان» التي يستخدمها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن الطائرة المدنية تمت مرافقتها وإخراجها بأمان من المنطقة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي تهديد مباشر لطائرة الرئيس.

كما أوضح مسؤولون في البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية أن الرئيس ترمب لم يكن في أي خطر، وأن الواقعة لا تتعلق بطائرات مسيّرة أو محاولة استهداف.

وأرجع المسؤولون سبب الحادث إلى انقطاع مؤقت في الاتصال بين الطائرة المدنية وبرج المراقبة، مما استدعى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتادة. وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها بعد فترة قصيرة من التوقف.

ونفت السلطات المعنية التقارير الأولية التي تحدثت عن احتمال وجود اختراق بطائرة مسيرة، مؤكدة أن بعض المروحيات التي شوهدت في المنطقة كانت تعمل بتصريح مسبق ولا علاقة لها بالحادث.

ويُعد مطار بالم بيتش الدولي من المطارات المهمة في ولاية فلوريدا، وغالباً ما يستخدمه الرئيس ترمب للسفر من وإلى منتجعه في مار-أ-لاغو، وتُطبق السلطات الأمريكية إجراءات أمنية مشددة حول تحركات الرئيس، خصوصاً في ظل التوترات السياسية الداخلية والخارجية.