لم تعد الحروب تُقاس فقط بدويّ الانفجارات أو بحجم الدمار على الأرض، بل باتت تُدار أيضاً عبر الشاشات، إذ ظهر نوع جديد من الأسلحة؛ لا يُرى ولا يُسمع، لكنه قادر على التأثير العميق في الإدراك. في هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة مزدوجة الاستخدام، تُسهم في إنتاج مشاهد تبدو واقعية إلى حد يصعب معه التمييز بين الحقيقة والزيف.

فبركة مُتقنة

ومع تطور تقنيات توليد الصور والفيديو، لم يعد التزييف مجرد محاولات بدائية، بل تحوّل إلى صناعة متقنة، تُبنى فيها مشاهد كاملة بتفاصيل دقيقة من الضوء والظل والحركة. مدن تحترق دون أن تُمس، ووجوه تصرخ بلا وجود حقيقي، ومقاطع مصوّرة لم تقع أصلاً، لكنها تُعرض وكأنها جزء من واقع حيّ. هذا المستوى من «الفبركة» يجعل المتلقي في حالة ارتباك دائم، بين ما يراه وما ينبغي أن يصدقه.

زيف أسرع انتشاراً

التحدي الأكبر لا يكمن في وجود المحتوى المضلل، بل في سرعته الهائلة في الانتشار. فبضغطة زر واحدة، يمكن لمشهد مفبرك أن يتحول إلى «رواية» يتداولها الملايين، قبل أن تجد الحقيقة طريقها للظهور. ومع تراكم هذه المقاطع، تتشوه الصورة العامة للأحداث، ويتداخل الخوف مع الوهم، ما يعمّق حالة الالتباس لدى الجمهور.

معركة الإدراك

هذا التحول يعيد تعريف مفهوم الصراع، إذ لم تعد المواجهات محصورة في الميدان، بل امتدت إلى عقول المتابعين. مشهد واحد كفيل بإرباك الرأي العام، وتوجيه الانطباعات، وربما تغيير المواقف. وفي ظل هذا الواقع، تصبح الحقيقة أبطأ من الكذب، وأكثر عرضة للتآكل وسط سيل من المحتوى المُضلل.

تحديات المرحلة

أمام هذا المشهد، تبرز الحاجة إلى وعي رقمي أعلى، وقدرات أكبر على التحقق، إلى جانب مسؤولية المنصات في الحد من انتشار المحتوى المفبرك. فالمعركة لم تعد فقط على الأرض، بل على الوعي ذاته، حيث تُصاغ الروايات، وتُعاد كتابة الواقع.. أحياناً بلا حقيقة.