تستهدف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول، خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات الكهرباء بالبلاد بنحو 8% أو ما يُعادل 500 مليون قدم3 يومياً، بداية من شهر أبريل 2026، وذلك وفق مصدر مسؤول.



وقال المصدر لـ «العربية Business»: «إن حجم الوفر المستهدف سيجري تحقيقه جراء تطبيق خطة إغلاق المنشآت والمحلات العامة والمراكز التجارية في التاسعة مساء، للتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة وأزمة إمدادات الطاقة بالشرق الأوسط».



ذروة الاستهلاك



وأضاف المصدر أن خطة ترشيد الطاقة وغلق المنشآت بالبلاد ستقلص أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنحو 17% ما يُقارب 5 آلاف ميغاواط يوميًا. إذ تبلغ ذروة استهلاك الطاقة قبل تطبيق قرار الغلق نحو 29.4 ألف ميغاواط يومياً، وتسعى الحكومة لتقليصها لمستوى 24 إلى 25 ألف ميغاواط.



وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أوضح في 18 مارس الجاري، أنه سيتم غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم عند الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يستمر العمل حتى الساعة 10 مساءً، وذلك اعتباراً من السبت 28 مارس.



وأفاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، بأنه تم التوجيه الفوري بخصم 30% لكل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية وذلك ضمن إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الطاقة في الدولة.