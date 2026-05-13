حدد مجلس النواب العراقي، يوم غد (الخميس)، موعداً لجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، وسط حراك سياسي مكثف واجتماعات متواصلة بين القوى والأطراف السياسية لحسم عدد من الملفات المتعلقة بالتشكيلة الوزارية وآلية توزيع المناصب.



وكشفت مصادر سياسية أن الساعات الأخيرة شهدت تقارباً بين عدد من الكتل السياسية بشأن تمرير أغلب أسماء الوزراء، فيما لا تزال بعض الحقائب محل نقاش، بسبب خلافات تتعلق بالتوازنات السياسية والاستحقاقات بين القوى المشاركة في الحكومة.



وحسب المصادر، فإن القوى السياسية تسعى إلى تمرير الحكومة بأكبر قدر من التوافق داخل قبة مجلس النواب، لتجنب تأجيل الجلسة أو ترحيل بعض الوزارات إلى مراحل لاحقة، خصوصاً مع وجود ضغوط تتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة واستكمال مؤسسات الدولة.



ويتوقع أن تشهد الجلسة حضوراً سياسياً واسعاً، بالتزامن مع إجراءات أمنية وتنظيمية خاصة داخل المنطقة الخضراء ومحيط مبنى البرلمان، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية مخرجات الجلسة وما ستؤول إليه عملية التصويت على الحكومة الجديدة.



وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي قدم البرنامج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، خلال لقاء جمعهما، في العاصمة بغداد، في السابع من شهر مايو الجاري.



وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق المشترك للمضي بإكمال استحقاق منح الثقة للحكومة ومنهاجها الوزاري بوصفه الركيزة الأساسية التي تبني عليها الحكومة عملها وواجباتها، استناداً إلى السياقات الدستورية والقانونية.