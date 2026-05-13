توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة.



ولفتت إلى أن القوة المؤلفة من آليات عسكرية عدة توغلت في القرية وقامت بتفتيش عدد من المنازل، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين المنازل، قبل أن تنسحب من المنطقة.



ويأتي التوغل في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سورية، التي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل شبه يومي في جنوبي البلاد، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلاً عن اعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.



وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.



ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سورية أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.



وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أكد الإثنين الماضي، أن المفاوضات مع إسرائيل التي جرت بوساطة أمريكية لم تصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة. وأعرب، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، عن تطلع بلاده للوصول إلى علاقة مستقرة وهادئة مع الجانب الإسرائيلي. وشدد على التزام سورية التام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتفعيل دور قوات (الأندوف) الدولية للفصل بين الجانبين.



وعُقدت جولات عدة من المفاوضات بين سورية وإسرائيل برعاية أمريكية مطلع العام الحالي والعام الماضي، لكنها لم تسفر عن نتائج.