كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) تسجيل تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 2026، ارتفاعاً بنسبة 9% لتبلغ نحو 16.92 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.


تحويلات السعوديين


ووفقاً للبيانات، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مارس أعلى مستوى تاريخي لها.


وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مارس الماضي ارتفاعاً بنحو 4.4 مليار ريال وبنسبة 35%.


وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال مارس الماضي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 لتصل إلى 5.17 مليار ريال.