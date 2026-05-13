كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) تسجيل تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 2026، ارتفاعاً بنسبة 9% لتبلغ نحو 16.92 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
تحويلات السعوديين
ووفقاً للبيانات، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مارس أعلى مستوى تاريخي لها.
وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مارس الماضي ارتفاعاً بنحو 4.4 مليار ريال وبنسبة 35%.
وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال مارس الماضي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 لتصل إلى 5.17 مليار ريال.
The data from the Saudi Central Bank (SAMA) revealed that remittances from foreign residents in the Kingdom of Saudi Arabia during March 2026 increased by 9% to reach approximately 16.92 billion riyals, compared to the same period in 2025.
Remittances of Saudis
According to the data, foreign remittances in March reached their highest historical level.
On a monthly basis, foreign remittances in March increased by about 4.4 billion riyals, a rise of 35%.
Meanwhile, remittances from Saudis abroad in March decreased by 20% compared to the same period in 2025, reaching 5.17 billion riyals.