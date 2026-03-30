أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمس (الأحد) إنهاء تعاقده مع مدربه الكرواتي إيغور تيودور بعد 44 يوماً فقط من التعاقد، بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وأوضح النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه أنهى علاقته التعاقدية بالمدرب إيغور تيودور بالتراضي بين الطرفين، على أن يُعلن في الوقت المناسب عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا له.

نتائج كارثية

وأسفرت المباريات الخمس التي قاد فيها تيودور توتنهام في الدوري الإنجليزي عن أربع هزائم وتعادل، ليتراجع الفريق إلى المركز الـ17 في جدول الترتيب بـ30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

أبرز المرشحين

وبحسب صحيفة «ميرور»البريطانية، يُعتبر روبرتو دي زيربي المرشح الأبرز، إذ إن مدرب برايتون السابق عاطل عن العمل حالياً بعد إقالته من تدريب مارسيليا.

كما يُعدّ شون دايتش خياراً قصير الأجل بعد إقالته من تدريب نوتنغهام فورست الشهر الماضي، وارتبط أيضاً اسم آدي هوتر، المدرب النمساوي الذي كان يقود موناكو، بالسبيرز لتولي المهمة.