يبدأ عرض الفيلم المصري «برشامة» في عدد من دول الخليج، منها السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، اعتباراً من 2 أبريل القادم، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية.

أرقام قياسية في شباك التذاكر

وحقق الفيلم أرقاماً لافتة في شباك التذاكر، إذ تجاوزت إيراداته 119 مليون جنيه، إلى جانب تسجيله رقماً قياسياً كأعلى افتتاح أسبوعي في تاريخ السينما المصرية بنحو 800 ألف تذكرة، فضلاً عن تحقيقه أعلى إيراد يومي بأكثر من 23 مليون جنيه.

صناع العمل

ويضم العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، وحاتم صلاح، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر داخل لجنة امتحان الثانوية العامة، حيث تتشابك مواقف عدة شخصيات وسط أجواء من الفوضى ومحاولات الغش الجماعي.