أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم (الإثنين)، عن تعرّض مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم من العدوان الإيراني الآثم ما أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الهندية.

وأكدت المتحدث باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة في بيان أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري، وفق خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث، واستمرار كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة.

ودعت إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدةً مواصلة متابعة المستجدات بشفافية. وشددت على أن سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، تحسباً لأي طارئ وضماناً لاستمرارية الخدمات الحيوية.