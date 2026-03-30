ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، مدفوعة بموجة من عمليات الشراء.



وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% مسجلاً 4,541.76 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في ‌وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل القادم 1.1%، مسجلة 4,572.20 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.2%، مسجلة 71.13 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9%، مسجلاً 1,917.60 دولار.



وارتفع البلاديوم 4.1%، مسجلاً 1,433.55 دولار.



مخاوف التضخم



وكانت أسعار الذهب قد شهدت اليوم ارتفاعاً على نحو طفيف مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.



وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4,505.86 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم 0.3% إلى 4,535.80 دولار.



وتراجع الدولار الأمريكي، ما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.