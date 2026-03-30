زار الملك أحمد فؤاد الثاني منزل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بالتزامن مع الذكرى الـ49 لرحيله، في زيارة خاصة أعادت تسليط الضوء على مكانته الفنية الممتدة في الوجدان العربي.

وأعلنت أسرة الفنان عبر صفحتها الرسمية تفاصيل الزيارة، مؤكدة استقبالها للملك أحمد فؤاد الثاني داخل المنزل الذي عاش فيه العندليب، معربة عن تقديرها لهذه المبادرة التي وصفتها بالزيارة ذات الطابع الرمزي والإنساني.

وشهدت الزيارة حضور عدد من أفراد الأسرة، من بينهم نجل شقيق الفنان الراحل محمد شبانة، إلى جانب عبد الحليم الشناوي، في أجواء اتسمت بالترحيب وإحياء ذكرى أحد أبرز رموز الغناء العربي.