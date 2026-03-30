قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن «الولايات المتحدة تجري محادثات جادة مع نظام جديد أكثر اعتدالاً في إيران، لإنهاء العمليات العسكرية».

وفيما أفصح ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اليوم (الاثنين)، عن إحراز تقدم كبير في المحادثات الجارية مع طهران، هدد بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب لأي سبب من الأسباب، وهو ما يُرجّح حدوثه، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورا، فسوف نختتم وجودنا في إيران بتفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارك، وربما جميع محطات تحلية المياه، التي لم نمسّها عمداً حتى الآن.

وقال: «سيكون هذا انتقاماً لجنودنا وغيرهم ممن ذبحتهم إيران وقتلتهم خلال «عهد الإرهاب» الذي دام 47 عاماً في عهد النظام السابق».

وكان الرئيس ترمب، أعرب عن رغبته في «الحصول على نفط إيران»، ملمحاً إلى إمكانية السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية التي تُعد مركزاً رئيسياً لتصديره.

وأضاف في مقابلة مع «فايننشال تايمز» الأحد، أنه «يفضّل الحصول على النفط»، مشبّهاً هذه الخطوة المحتملة بما حدث في فنزويلا، حيث تعتزم الولايات المتحدة السيطرة على صناعة النفط «إلى أجل غير مسمى» بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في يناير الماضي.

وقال ترمب: «لأكون صريحاً معكم، أفضل ما أتمناه هو الحصول على نفط إيران، لكن بعض الأشخاص الأغبياء في الولايات المتحدة يتساءلون: لماذا تفعل ذلك؟ هؤلاء أغبياء»، حسب تعبيره.

واعتبر الرئيس الأمريكي، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحرير منطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تدمّر الآن مخزون الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية. وأعلن الخميس الماضي، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الاثنين 6 أبريل 2026.

وقال ترمب في منشور على حسابه في «تروث سوشيال»: «بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة».