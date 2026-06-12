أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في شتى ومختلف المجالات وراء تحسن الخدمات وآخرها منحة المشتقات النفطية الجديدة بـ150 مليون دولار المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء.

وشدد الزنداني خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيمونيه على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحرص الحكومة اليمنية على تعزيز التعاون خلال المرحلة القادمة، وتوسيع برامج الدعم التنموي والاستثماري، والبناء على المبادرات الدولية الهادفة إلى دعم الاقتصاد اليمني، بما يسهم في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وثمن رئيس الوزراء مواقف الاتحاد والشركاء الدوليين الداعمة لخطط الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تنفذها حكومته لتعزيز الاستقرار وتطوير أداء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وبحث الزنداني مع سيمونيه آفاق تعزيز الشراكة القائمة بين ‎اليمن والاتحاد الأوروبي وفرص توسيع برامج التمويل التنموي، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والبناء المؤسسي، وتحسين الخدمات الأساسية.

وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.