من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادم لحظات حاسمة في مسيرة اللاعب البراء عداوي مع نادي الفيحاء سواء بالتجديد مع النادي لمدة ثلاث سنوات أو المفاضلة مابين العروض المقدمة من ثلاثة أندية قبل التوقيع وخوض تجربة احترافية جديدة وذلك بحسب مصادر خاصة لعكاظ.



وتؤكد المصادر ذاتها إلى أن أبرز العروض المقدمة لعداوي جاءت من ناديي نيوم والتعاون إذ تحظى بأفضلية من حيث الناحية المالية والمميزات والمدة الزمنية ومن المقرر أن تتم دراسة العروض بعناية كبيرة قبل حسم الوجهة والتي تعتبر المحطة الثالثة في مسيرة عداوي الاحترافية بعد الاتحاد والذي شهد بداية مسيرة عداوي مع كرة القدم ومن ثم الفيحاء والذي يعتبر بمثابة محطة احترافية مهمة كونها مشاركة أساسية في الفريق الكروي ساهمت في صقل موهبته الكروية للمستقبل.