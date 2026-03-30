أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (الإثنين)، القبض على ثلاثة أشخاص لتشكيلهم خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي.



وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، وقاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.



وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليهم؛ أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبدالأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبدالمحسن علي مدن (29 عاماً)،أكدوا أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي، مضيفة: أكد المقبوض عليهم أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم، الذي تتعرض له مملكة البحرين وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله» اللبناني الإرهابي، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البحرين.



وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.