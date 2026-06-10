حجز نادي القادسية مقعده في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ، بعد أن أنهى منافسات الدوري في المركز الرابع برصيد 77 نقطة، محققاً 23 انتصاراً و8 تعادلات مقابل 3 هزائم.



و تشهد النسخة الرابعة والعشرين من البطولة القارية الأبرز للأندية في آسيا، دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، مشاركة 32 نادياً في مرحلة الدوري، بزيادة ملحوظة مقارنة بالموسمين الماضيين اللذين شهدا مشاركة 24 نادياً.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر الرزيزاء ، أن التأهل إلى البطولة القارية يُعد أحد المستهدفات الرئيسية التي وضعها النادي خلال الموسم، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء ثمرة عمل وجهود كبيرة من جميع منسوبي النادي.



وقال الرزيزاء: «ما تم تحقيقه يمثل أحد مستهدفات النادي خلال الموسم، ونفخر بعودة القادسية إلى البطولة القارية بعد غياب، وهو إنجاز جاء بفضل العمل الكبير الذي بذله الجميع داخل النادي. كما أننا سعداء بوجود اسم القادسية ضمن نخبة أندية القارة الآسيوية».



وأضاف: «جماهير القادسية وأهالي الخبر كانوا شركاء أساسيين في هذا النجاح، ودعمهم المستمر كان دافعاً مهماً لتحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع إلى تمثيل النادي والكرة السعودية بالشكل الذي يليق بتاريخ القادسية وطموحات جماهيره».