سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عامًا، بعد أن أدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في ‌خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4544.19 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة ‌الأمريكية ‌للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 4573.20 دولار.

وخسر الذهب نحو 14% منذ بداية الشهر الجاري، متجهًا نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو 5% حتى الآن لهذا الربع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 70.81 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.1% إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 1421.45 دولار.